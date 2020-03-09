9 марта в Псковской области будет до +9 градусов

9 Март 2020 2020-03-09T11:00:17+03:00

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В Псковской области 9 марта воздух прогреется до +9 градусов. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Псковском ЦГМС.

Погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха по области ночью -3…+2 градуса, днем +4…+9 градусов. Ветер будет теплым: юго-восточного направления, скоростью 4-9 метров в секунду.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU