В Пскове парень пытался залезть на четвертый этаж, чтобы поздравить девушку

9 Март 2020 2020-03-09T11:36:09+03:00

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8 марта в Пскове на улице Чехова,1 юный романтик решил поздравить свою девушку необычным способом.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Псковском агентстве информации, юноша, которому по виду 17 лет, решил по балконам добраться на четвертый этаж дома, чтобы вручить подарок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/765372" frameborder="0"></iframe> 8 марта пскович хотел забраться к девушке на 4 этаж, но застрял между балконами.Видео: informpskov.ru.

Но что-то пошло не так и осуществить задуманное юноша не сумел. В итоге, со стены дома его пришлось снимать сотрудникам МЧС. Чтобы спасти горе-романтика со стены дома прибыла пожарная машина, скорая помощь и сотрудники полиции.

Молодой человек не пострадал, от госпитализации отказался. Сотрудники правоохранительных органов провели с парнем профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU