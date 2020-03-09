В Пскове парень пытался залезть на четвертый этаж, чтобы поздравить девушку
8 марта в Пскове на улице Чехова,1 юный романтик решил поздравить свою девушку необычным способом.
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Псковском агентстве информации, юноша, которому по виду 17 лет, решил по балконам добраться на четвертый этаж дома, чтобы вручить подарок.
8 марта пскович хотел забраться к девушке на 4 этаж, но застрял между балконами.Видео: informpskov.ru.
Но что-то пошло не так и осуществить задуманное юноша не сумел. В итоге, со стены дома его пришлось снимать сотрудникам МЧС. Чтобы спасти горе-романтика со стены дома прибыла пожарная машина, скорая помощь и сотрудники полиции.
Молодой человек не пострадал, от госпитализации отказался. Сотрудники правоохранительных органов провели с парнем профилактическую беседу.
ИСТОЧНИК KP.RU