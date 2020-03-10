2020-03-10T09:41:29+03:00
Общество

Мусоровозы «Мехуборки» в Псковской области контролируются при помощи спутниковой системы

Каждая машина снабжена системой ГЛОНАСС
Максим Дмитриев
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Контроль системой ГЛОНАСС повышает эффективность работы.Контроль системой ГЛОНАСС повышает эффективность работы.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Работу мусоровозов в Псковской области контролирует глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС). Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Система ГЛОНАСС позволяет оптимизировать маршруты, отслеживать действия перевозчиков в режиме реального времени и, таким образом, повышает качество обслуживания населения.

При помощи спутниковой системы можно отслеживать, где и с какой периодичностью собирают отходы и куда вывозят. Это помогает предотвратить незаконные свалки в регионе.

Кроме того, сотрудники «Мехуборки» обязаны фотографировать каждую контейнерную площадку до загрузки мусора и после. Такие отчеты позволяют избежать ситуаций с несвоевременным вывозом ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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