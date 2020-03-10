На четырех трассах в Псковской области увеличили скоростной лимит

10 Март 2020 2020-03-10T10:14:24+03:00

Ранее на указанных участках дорог можно было ехать со скоростью 90 километров в час. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Теперь водители могут разгоняться до 110 километров в час

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На четырех федеральных трассах, проходящих в Псковской области, разрешили ездить быстрее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росавтодора.

Разрешенную скорость увеличили с 90 км/ч до 110 км/ч на 44 участках российских дорог протяженностью 121,4 километра после капремонта или реконструкции.

В Псковской области изменения произошли на участках трассы Р23 Санкт-Петербург – Невель – граница с Белоруссией (303–305-й километры и 317–319-й километры), М9 «Балтия» (592–593-й километры и 594–599-й километры), Р56 Великий Новгород – Псков (129–131-й километры), А212 Псков – граница с Эстонией (35–38-й километры).

ИСТОЧНИК KP.RU