2020-03-10T10:14:24+03:00
Общество

На четырех трассах в Псковской области увеличили скоростной лимит

Теперь водители могут разгоняться до 110 километров в час
Максим Дмитриев
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Ранее на указанных участках дорог можно было ехать со скоростью 90 километров в час.Ранее на указанных участках дорог можно было ехать со скоростью 90 километров в час.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На четырех федеральных трассах, проходящих в Псковской области, разрешили ездить быстрее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росавтодора.

Разрешенную скорость увеличили с 90 км/ч до 110 км/ч на 44 участках российских дорог протяженностью 121,4 километра после капремонта или реконструкции.

В Псковской области изменения произошли на участках трассы Р23 Санкт-Петербург – Невель – граница с Белоруссией (303–305-й километры и 317–319-й километры), М9 «Балтия» (592–593-й километры и 594–599-й километры), Р56 Великий Новгород – Псков (129–131-й километры), А212 Псков – граница с Эстонией (35–38-й километры).

ИСТОЧНИК KP.RU

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