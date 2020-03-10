2020-03-10T12:38:58+03:00
Общество

Увидеть своими глазами шесть новостроек Пскова приглашает Тур по новостройкам

Будущие новоселы познакомятся с многоэтажками на Запсковье и Завеличье
Василиса Алексеева
Поделиться:
Шесть новостроек Пскова покажут участникам Тура по новостройкам.Шесть новостроек Пскова покажут участникам Тура по новостройкам.
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда – Псков» приглашает своих читателей в Тур по новостройкам 14 марта.

Будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса. В их числе: ЖК "Приоритет" (Кузбасской дивизии, 10); ЖК "Европа" (ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК "Новые Афины" (Ижорского бат., 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Вы сможете оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 14 марта. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При помощи арбалета пытались доставить телефоны на территорию ИК-3 в Идрице
В Пскове проходит перерегистрация граждан, стоящих в очереди на жилье
У памятника «Купол» в Черехе воруют туи
Увидеть своими глазами шесть новостроек Пскова приглашает Тур по новостройкам
В котлетах-полуфабрикатах из псковского магазина нашли хвост животного
На четырех трассах в Псковской области увеличили скоростной лимит
Мусоровозы «Мехуборки» в Псковской области контролируются при помощи спутниковой системы
Одежду известного испанского бренда шьют на псковской швейной фабрике "Славянка"
На ТНТ выходит сериал с псковским депутатом Алексеем Севастьяновым
В Пскове парень пытался залезть на четвертый этаж, чтобы поздравить девушку
Росгвардейцы задержали угнавшего в алкогольном опьянении автомобиль жителя Острова
9 марта в Псковской области будет до +9 градусов
В Пскове почтили память Героя России Алексея Ширяева
Водители псковских маршруток 8 марта дарят женщинам цветы и конфеты
«Вам, любимые»: в Пскове волонтеры будут дарить женщинам цветы на улицах
Губернатор Псковской области поздравил женщин с 8 Марта
Псковские семьи с десятью детьми получат микроавтобусы
Псковичи поздравляют губернатора с днем рождения
Псковская полиция ищет 40-летнего мужчину, пропавшего месяц назад
Стало известно новое расписание авиарейса Псков – Москва
10 марта улица Кузнецкая в Пскове будет перекрыта
Реконструкция «Машиностроителя» затянулась из-за ошибок при проектировании
С 5 марта все заболевшие внебольничной пневмонией псковичи тестируются на коронавирус
Дефицит защитных масок в аптеках Псковской области устранят в ближайшее время
Для контактировавших с заболевшими коронавирусом организовали 36 коек в Островском районе
Елена Полонская: Конституция – это не догма, это живой организм
Комитет по здравоохранению проверяет финансовую деятельность службы скорой помощи Псковской области