Увидеть своими глазами шесть новостроек Пскова приглашает Тур по новостройкам

10 Март 2020 2020-03-10T12:38:58+03:00

Шесть новостроек Пскова покажут участникам Тура по новостройкам.

Будущие новоселы познакомятся с многоэтажками на Запсковье и Завеличье

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«Комсомольская правда – Псков» приглашает своих читателей в Тур по новостройкам 14 марта.

Будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса. В их числе: ЖК "Приоритет" (Кузбасской дивизии, 10); ЖК "Европа" (ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК "Новые Афины" (Ижорского бат., 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Вы сможете оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 14 марта. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU