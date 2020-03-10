2020-03-10T13:00:20+03:00
Происшествия

У памятника «Купол» в Черехе воруют туи

К 20-летию подвига 6-й роты у военной части облагородили территорию, злоумышленники решили нажиться на декоративных растениях
Алиса Солнцева
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Фото: Instagram Михаила Ведерникова. В целости и сохранности высаженные деревья отстояли недолго.Фото: Instagram Михаила Ведерникова. В целости и сохранности высаженные деревья отстояли недолго.
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В ночь с 7 на 8 марта злоумышленники выкопали пять туй, высаженных вдоль забора военной части в Черехе. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», псковичка Любовь Задорожная обратилась к властям на сайте губернатора Псковской области, а также предупредила об этом дежурного на контрольно-пропускном пункте.

- В субботу утром были все, в воскресенье в обед уже минус 5, - подтверждает Александр Орлов в комментариях к новости в соцсети «ВКонтакте».

Фотография, сделанная вчера, уже свидетельствует о том, что пострадало больше пяти деревьев, отмечают псковичи.

Фото: "Жесть по-псковски".

Фото: "Жесть по-псковски".

- Я по этому поводу комментарий дать вам не могу, потому что туи находятся за территорией части. Военнослужащие дивизии к происшествию не причастны, - прокомментировал Псковскому агентству информации представитель 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ по связям с общественностью Дмитрий Харичков. - Мы, конечно, по возможности присматривали за ними... Туи высадили вдоль забор буквально накануне сдачи памятника «Купол» в конце февраля. Сколько всего было деревьев, сколько пропало - мне неизвестно, высадкой занимались не мы. Знаю, что камер там нет, поэтому злоумышленники вряд ли попали на видео.

Псковичи в комментариях под новостью об инциденте замечают, что в нашем городе не стоило высаживать «такие деревья» за забором и без видеонаблюдения или охраны.

Действительно, «Комсомолка» уточнила в садовом центре Пскова, сколько стоит подобное растение. Метровые туи стоят 1200 рублей, а цена деревьев во многом зависит от высоты. Поэтому одно декоративное дерево из Черехи может стоить около полутора тысяч рублей.

Напомним, реконструкцию памятника «Купол» и благоустройство территории у военной части в Черехе провели к памятной дате – 20-летию подвига 6-й роты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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