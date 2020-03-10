В Пскове проходит перерегистрация граждан, стоящих в очереди на жилье

10 Март 2020 2020-03-10T14:25:16+03:00

До 1 апреля нуждающимся в жилье псковичам необходимо обратиться в администрацию

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Жителям Пскова, нуждающимся в жилых помещениях, необходимо пройти перерегистрацию в управлении городской администрации по учету и распределению жилой площади. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, обновление данных пройдет до 1 апреля.

Для перерегистрации нужны следующие документы:

- копии паспорта, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;

- выписка из лицевого счета или домовой книги на занимаемое жилое помещение из управляющей организации;

- документы на объекты недвижимости, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

- документы, подтверждающие право гражданина на дополнительную общую площадь жилого помещения;

- в случаях, когда граждане имеют право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, представляются документы, подтверждающие наличие такого права.

КОНКРЕТНО

Управление по учету и распределению жилой площади находится по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, д. 6, каб. 2.

ИСТОЧНИК KP.RU