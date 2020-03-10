В Пскове проходит перерегистрация граждан, стоящих в очереди на жилье
Жителям Пскова, нуждающимся в жилых помещениях, необходимо пройти перерегистрацию в управлении городской администрации по учету и распределению жилой площади. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, обновление данных пройдет до 1 апреля.
Для перерегистрации нужны следующие документы:
- копии паспорта, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
- выписка из лицевого счета или домовой книги на занимаемое жилое помещение из управляющей организации;
- документы на объекты недвижимости, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
- документы, подтверждающие право гражданина на дополнительную общую площадь жилого помещения;
- в случаях, когда граждане имеют право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, представляются документы, подтверждающие наличие такого права.
КОНКРЕТНО
Управление по учету и распределению жилой площади находится по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, д. 6, каб. 2.
ИСТОЧНИК KP.RU