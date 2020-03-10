При помощи арбалета пытались доставить телефоны на территорию ИК-3 в Идрице

10 Март 2020 2020-03-10T15:35:30+03:00

Оперативники задержали мужчину с арбалетом и мобильниками, примотанными к стрелам

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Сотрудники исправительной колонии в Идрице задержали мужчину, который пытался переправить два мобильных телефона на режимную территорию. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального управления ФСИН, правонарушитель выбрал весьма изысканный способ: телефоны он примотал к стрелам арбалета и, вероятно, хотел выстрелить такими снарядами в сторону ИК-3.

Попытку доставить запрещенные предметы на режимную территорию сотрудники оперативного отдела предотвратили, мужчину задержали на территории, прилегающей к внешней запретной зоне учреждения.

«Стрелок» ответит перед законом по кодексу об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU