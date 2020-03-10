Псковичей приглашают стать «Волонтерами Конституции»

10 Март 2020 2020-03-10T16:38:31+03:00

"Волонтеры Конституции" - всероссийская акция для жителей всех регионов. Фото: Александр СИДОРЕНКО

Волонтеры помогут с подготовкой к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию

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Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе избирательной комиссии региона, подать заявку может любой желающий.

В задачи волонтеров будет входить объяснение сути предлагаемых поправок в местах массового скопления людей.

«Волонтеры Конституции» станут частью большого движения добровольчества в России. Участие в этом деле позволит им присоединиться к молодежным и волонтерским форумам, образовательным стажировкам, онлайн-обучению. Кроме того, помощь в подготовке к голосованию будет учитываться в личной электронной книжке волонтера и в профиле Dobro.ru.

КОНКРЕТНО

Подать заявку можно на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта. Эта акция объединит 100 тысяч людей со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU