Псковичей приглашают стать «Волонтерами Конституции»
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе избирательной комиссии региона, подать заявку может любой желающий.
В задачи волонтеров будет входить объяснение сути предлагаемых поправок в местах массового скопления людей.
«Волонтеры Конституции» станут частью большого движения добровольчества в России. Участие в этом деле позволит им присоединиться к молодежным и волонтерским форумам, образовательным стажировкам, онлайн-обучению. Кроме того, помощь в подготовке к голосованию будет учитываться в личной электронной книжке волонтера и в профиле Dobro.ru.
КОНКРЕТНО
Подать заявку можно на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта. Эта акция объединит 100 тысяч людей со всей России.
ИСТОЧНИК KP.RU