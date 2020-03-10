В Псковской области появилась горячая линия для вернувшихся из стран, где зарегистрирован коронавирус
В Псковской области заработал телефон горячей линии для людей, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Псковичей просят обращаться на горячую линию, чтобы рассказать о месте, датах пребывания в другой стране и возвращения в Россию. Номер телефона: 8 (8112)29-98-39.
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ИСТОЧНИК KP.RU