2020-03-10T18:04:14+03:00
Здоровье

В Псковской области появилась горячая линия для вернувшихся из стран, где зарегистрирован коронавирус

Комитет по здравоохранению просит жителей региона сообщать информацию о дате и месте вашего отпуска
Максим Дмитриев
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В Псковской области будут вести учет граждан, посетивших другие страны.В Псковской области будут вести учет граждан, посетивших другие страны.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Псковской области заработал телефон горячей линии для людей, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Псковичей просят обращаться на горячую линию, чтобы рассказать о месте, датах пребывания в другой стране и возвращения в Россию. Номер телефона: 8 (8112)29-98-39.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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