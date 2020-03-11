«Сделаем всё необходимое, чтобы найти этих "садоводов"»: губернатор Псковской области высказался о краже туй у «Купола»

11 Март 2020 2020-03-11T09:36:28+03:00

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- Иногда просто обескураживает то, что делают люди (или нелюди). Просто нет слов… - пишет губернатор Псковской области. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», Михаил Ведерников прокомментировал в своем Instagram-аккаунте действия злоумышленников, которые своровали декоративные деревья у памятника 6-й роте в Черехе.

- Мы приложили максимум усилий, чтобы привести в порядок памятник «Купол» к 20-летию подвига 6-й роты. Многое было сделано сверх плана, была приведена в порядок и благоустроена территория, чтобы всё было достойно памяти наших героев, - отмечает глава региона.

Михаил Ведерников сообщил, что у военной части досадят недостающие деревья (выкопали их 8 штук), а также псковские власти, дивизия и полиция возьмут территорию под контроль. Дорожники установят там камеры видеонаблюдения.

- Однако параллельно сделаем всё необходимое, чтобы найти этих «садоводов», и чтобы вся Псковская область знала их в лицо, - негодует Михаил Ведерников.

Жители региона также огорчены вандализмом и «нравами» таких псковичей. «Стыдно», «обидно», «позор», - оставляют комментарии пользователи Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU