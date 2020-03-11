2020-03-11T09:36:28+03:00
Происшествия

«Сделаем всё необходимое, чтобы найти этих "садоводов"»: губернатор Псковской области высказался о краже туй у «Купола»

Деревья досадят, а власти и полиция обеспечат контроль территории у военной части
Поделиться:
Фото: Instagram Михаила Ведерникова.Фото: Instagram Михаила Ведерникова.
Изменить размер текста:

- Иногда просто обескураживает то, что делают люди (или нелюди). Просто нет слов… - пишет губернатор Псковской области. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», Михаил Ведерников прокомментировал в своем Instagram-аккаунте действия злоумышленников, которые своровали декоративные деревья у памятника 6-й роте в Черехе.

- Мы приложили максимум усилий, чтобы привести в порядок памятник «Купол» к 20-летию подвига 6-й роты. Многое было сделано сверх плана, была приведена в порядок и благоустроена территория, чтобы всё было достойно памяти наших героев, - отмечает глава региона.

Михаил Ведерников сообщил, что у военной части досадят недостающие деревья (выкопали их 8 штук), а также псковские власти, дивизия и полиция возьмут территорию под контроль. Дорожники установят там камеры видеонаблюдения.

- Однако параллельно сделаем всё необходимое, чтобы найти этих «садоводов», и чтобы вся Псковская область знала их в лицо, - негодует Михаил Ведерников.

Жители региона также огорчены вандализмом и «нравами» таких псковичей. «Стыдно», «обидно», «позор», - оставляют комментарии пользователи Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К пропуску паводковых вод приготовились энергетики Псковской ГРЭС
Михаил Ведерников: В апреле мы будем принимать решение не только для себя, но и для своих детей и внуков
354 тысячи в кредит оформили мошенники на псковскую пенсионерку
Команда "Писковичи" заняла первое место в Открытом первенстве по дворовому футболу Пскова
Концерт памяти Сергея Бодрова и Алексея Балабанова состоится в Пскове
Капремонты 200 многоквартирных домов Псковской области начнутся не раньше середины июня
В Локнянском районе внук убил 80-летнюю бабушку, которая не дала ему денег
Новую сувенирную продукцию выпустил псковский музей
«Сделаем всё необходимое, чтобы найти этих "садоводов"»: губернатор Псковской области высказался о краже туй у «Купола»
В Псковской области появилась горячая линия для вернувшихся из стран, где зарегистрирован коронавирус
Псковичей приглашают стать «Волонтерами Конституции»
При помощи арбалета пытались доставить телефоны на территорию ИК-3 в Идрице
В Пскове проходит перерегистрация граждан, стоящих в очереди на жилье
У памятника «Купол» в Черехе воруют туи
Увидеть своими глазами шесть новостроек Пскова приглашает Тур по новостройкам
В котлетах-полуфабрикатах из псковского магазина нашли хвост животного
На четырех трассах в Псковской области увеличили скоростной лимит
Мусоровозы «Мехуборки» в Псковской области контролируются при помощи спутниковой системы