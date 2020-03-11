Новую сувенирную продукцию выпустил псковский музей

11 Март 2020 2020-03-11T10:20:33+03:00

Памятные конверты и магниты к важным датам продаются в музейных магазинах кремля

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Псковский музей-заповедник выпустил новую сувенирную продукцию – памятные конверты и магниты. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в учреждении.

Теперь туристы могут приобрести конверты, на которых изображены экспонаты из коллекций псковского музея.

К 75-летию Победы музей издал конверты с диорамой «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года».

Фото: Псковский музей-заповедник.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое будет праздноваться в следующем году, музей подготовил виниловые магниты. На них князь изображен так, как в летописном лицевом своде.

Конверты и магниты продаются в музейном магазине Приказной палаты Псковского кремля по 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU