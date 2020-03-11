Новую сувенирную продукцию выпустил псковский музей
Псковский музей-заповедник выпустил новую сувенирную продукцию – памятные конверты и магниты. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в учреждении.
Теперь туристы могут приобрести конверты, на которых изображены экспонаты из коллекций псковского музея.
К 75-летию Победы музей издал конверты с диорамой «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года».
Фото: Псковский музей-заповедник.
К 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое будет праздноваться в следующем году, музей подготовил виниловые магниты. На них князь изображен так, как в летописном лицевом своде.
Конверты и магниты продаются в музейном магазине Приказной палаты Псковского кремля по 50 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU