2020-03-11T11:25:12+03:00
Происшествия

В Локнянском районе внук убил 80-летнюю бабушку, которая не дала ему денег

Полиция задержала 20-летнего преступника по горячим следам
Алиса Солнцева
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Пожилую женщину нашли в подвале собственного дома.Пожилую женщину нашли в подвале собственного дома.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Локнянская полиция задержала подозреваемого в убийстве пожилой женщины. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального управления МВД России по Псковской области, 10 марта труп пенсионерки нашли в подвале частного дома в деревне Рысино Локнянского района.

По подозрению в убийстве задержали 20-летнего внука погибшей – безработного и ранее судимого за кражу местного жителя.

Полиция выяснила, что парень пришел к своей бабушке и стал требовать деньги. Женщина на этот раз отказала. Внук несколько раз ударил свою 80-летнюю бабушку, которая умерла от избиения. Преступник не нашел в доме деньги и скрылся.

Бежаницкий межрайонный следственный отдел изучает обстоятельства дела. Молодой человек задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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