Капремонты 200 многоквартирных домов Псковской области начнутся не раньше середины июня
Проектно-сметную документацию на капремонты более чем 200 многоквартирных домов в регионе разработают к концу апреля.
Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом заявил руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.
Дома отремонтируют согласно краткосрочного плана на 2020 год.
- К середине июня будут разыграны конкурсы и заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ во всех многоквартирных домах согласно краткосрочному плану на 2020 год, — сообщил Виктор Иващенко.
Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, отметил, что регион нацелен на 100% исполнение краткосрочного плана на текущий год. Он поручил активно контролировать ход разработки необходимых документов, а также проведения конкурсов на определение подрядных организаций. При определении строительной компании планируется разработка детального графика проведения работ на объекте, исполнение которого будет контролироваться со стороны регионального оператора и органов исполнительной власти.
ИСТОЧНИК KP.RU