Капремонты 200 многоквартирных домов Псковской области начнутся не раньше середины июня

11 Март 2020 2020-03-11T11:31:12+03:00

В 2020 году планируется капитально отремонтировать более 200 многоквартирных домов. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Проектно-сметную документацию на капремонты более чем 200 многоквартирных домов в регионе разработают к концу апреля.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом заявил руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.

Дома отремонтируют согласно краткосрочного плана на 2020 год.

- К середине июня будут разыграны конкурсы и заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ во всех многоквартирных домах согласно краткосрочному плану на 2020 год, — сообщил Виктор Иващенко.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, отметил, что регион нацелен на 100% исполнение краткосрочного плана на текущий год. Он поручил активно контролировать ход разработки необходимых документов, а также проведения конкурсов на определение подрядных организаций. При определении строительной компании планируется разработка детального графика проведения работ на объекте, исполнение которого будет контролироваться со стороны регионального оператора и органов исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU