2020-03-11T12:11:30+03:00
Звезды

Концерт памяти Сергея Бодрова и Алексея Балабанова состоится в Пскове

Псковские музыканты приглашают на акустический концерт и вечер памяти
Алиса Солнцева
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Кадр из фильма "Брат".Кадр из фильма "Брат".
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Вечер памяти Сергея Бодрова и Алексея Балабанова состоится в Пскове 22 марта. Мероприятие пройдет в Пскове в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в учреждении.

Псковские музыканты дадут акустический концерт, посвященный памяти большого актера и кинорежиссера Сергея Бодрова и кинорежиссера и продюсера Алексея Балабанова. На вечере прозвучат композиции из фильмов «Брат» и «Брат-2», зрители в очередной раз просмотрят лучшие эпизоды культовой киноленты.

Афиша организаторов.

Афиша организаторов.

КОНКРЕТНО

Акустический концерт пройдет 22 марта в 18:00 в библиотеке «Родник» (Псков, улица Труда, 20). Вход свободный, с 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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