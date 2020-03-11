Концерт памяти Сергея Бодрова и Алексея Балабанова состоится в Пскове
Вечер памяти Сергея Бодрова и Алексея Балабанова состоится в Пскове 22 марта. Мероприятие пройдет в Пскове в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в учреждении.
Псковские музыканты дадут акустический концерт, посвященный памяти большого актера и кинорежиссера Сергея Бодрова и кинорежиссера и продюсера Алексея Балабанова. На вечере прозвучат композиции из фильмов «Брат» и «Брат-2», зрители в очередной раз просмотрят лучшие эпизоды культовой киноленты.
Афиша организаторов.
КОНКРЕТНО
Акустический концерт пройдет 22 марта в 18:00 в библиотеке «Родник» (Псков, улица Труда, 20). Вход свободный, с 16 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU