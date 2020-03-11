2020-03-11T13:55:12+03:00
Спорт

Команда "Писковичи" заняла первое место в Открытом первенстве по дворовому футболу Пскова

11-12 летние спортсмены соревновались в Писковичах 9 марта
Василиса Алексеева
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Из мальчишек, играющих в футбол во дворе, вырастают будущие спортсмены.Из мальчишек, играющих в футбол во дворе, вырастают будущие спортсмены.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Команда «Писковичи» заняла первое место в Открытом первенстве по дворовому футболу города Пскова в возрастной группе 2008-2009 г.р., который прошел 9 марта в деревне Писковичи Псковского района в рамках проекта «Лига дворового футбола Псковской области», сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области.

Второе место заняла псковская команда «Спарта», третье место - команда «Родина» Псковского района, и четвертое место «Медведи» из Псков.

На протяжении всего дня в спортивном зале кипели нешуточные страсти, никто не хотел уступать соперникам заветный кубок. Забитые или пропущенные мячи в ворота вызывали бурю эмоций не только у болельщиков, но и у самих игроков и их наставников.

Болельщикам не пришлось скучать, так как игры были поистине увлекательными - с красивыми голами, проходами, комбинациями.

Участники Открытого первенства получили кубки, медали и грамоты, а также каждая команда получила в подарок футбольный мяч.

КСТАТИ

Проект «Лига дворового футбола Псковской области» реализуется в рамках проекта «Команда 2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного «Фондом президентских грантов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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