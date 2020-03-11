354 тысячи в кредит оформили мошенники на псковскую пенсионерку

11 Март 2020 2020-03-11T14:12:12+03:00

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Новый случай мошенничества с кредитами зарегистрировали полицейские в праздничные выходные. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального управления МВД России по Псковской области, 354 тысячи рублей взял злоумышленник в кредит на 62-летнюю жительницу Псковского района. Мошенник обманным путем установил реквизиты ее банковской карты и оформил на нее заем.

Это не единственный случай в Псковской области за последнее время. «Комсомолка» подробно изучила этот вопрос и выяснила у полиции, банков и приставов, что будет, если на вас оформили кредит (подробности).

Еще о нескольких дистанционных преступлениях рассказали в полиции. 10 марта мошенник представился банковским служащим и украл у 64-летней женщины 119 тысяч рублей. Другой пскович, 1980 года рождения, 8 марта не досчитался более 26 тысяч рублей после сделки на сайте с объявлениями.

Две жительницы города Пыталово и поселка Бежаницы 9 и 10 марта в результате дистанционного мошенничества лишились в общей сложности более 60 тысяч рублей.

В связи с этим полиция рекомендует проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на различные ухищрения мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU