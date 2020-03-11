2020-03-11T14:58:55+03:00
Политика

Михаил Ведерников: В апреле мы будем принимать решение не только для себя, но и для своих детей и внуков

Губернатор Псковской области призвал россиян погрузиться в политические процессы, чтобы сделать выбор самостоятельно
Алиса Солнцева
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По мнению главы региона, каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян.По мнению главы региона, каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Губернатор Псковской области высказался по поводу «жаркого и вовлеченного» обсуждения поправок в Конституцию.

- Если и оставались скептики, то теперь каждый мог убедиться, что в апреле мы будем принимать решение не только для себя, но и для своих детей и внуков, - написал Михаил Ведерников в своем профиле в Instagram.

Глава Псковской области акцентировал, что в данном случае важна оценка каждого гражданина России.

- Каждая поправка – и отдельно, и в совокупности – отразится на нашей с вами жизни. На жизни последующих поколений, - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор в преддверии голосования призывает россиян погрузиться в политические процессы, изучить изменения и принять взвешенное решение.

- Думайте, читайте и делайте выводы самостоятельно – это действительно очень важно, - подытожил политик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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