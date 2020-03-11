К пропуску паводковых вод приготовились энергетики Псковской ГРЭС

11 Март 2020 2020-03-11T16:19:40+03:00

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Энергетики Псковской ГРЭС в Дедовичах готовятся к защите гидротехнических сооружений и безаварийному пропуску паводковых вод на водохранилище реки Шелонь.

На электростанции сформирована специальная паводковая комиссия, проверены средства оповещения, сформированы запасы материалов для ликвидации возможных нештатных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, организованы аварийно-восстановительные бригады, проведена ревизия стационарных и передвижных водоотливных средств.

– Мы оперативно получаем гидрометеорологическую информацию, ведем непрерывный дистанционный контроль уровня воды в водохранилище, – отмечает главный инженер филиала ПАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС Владимир Станкевич. – Особое внимание уделяем подготовительным мероприятиям и противоаварийным тренировкам. Наша задача в этот период – провести работу так, чтобы персонал и оборудование были готовы к любому сценарию весеннего паводка.

СПРАВКА КП

Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в Объединённую энергетическую систему Северо-Запада. В составе основного оборудования станции два энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС 440 МВт, установленная тепловая мощность – 91 Гкал/ч.

Плотина электростанции является крупнейшим гидротехническим сооружением Псковской области. Объём воды в водохранилище составляет 91,5 млн. куб.м.

ИСТОЧНИК KP.RU