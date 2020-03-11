Жители десяти районов Псковской области сортируют ТКО
Жители десяти районов Псковской области имеют возможность сортировать твердые коммунальные отходы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в компании «Экопром», сетки для ПЭТ-отходов установлены в Пскове, Великих Луках, Дновском, Плюсском, Пыталовском, Дедовичском, Пушкиногорском, Псковском, Гдовском и Порховском районах. В восьми из них до 2019 года не было сетчатых контейнеров.
В прошлом году в этих районах установили около 350 сеток. В начале марта 2020 года «Экопром» получил еще 100 контейнеров нового образца, которые вскоре установят. Монтаж производится по заявке управляющих компаний. Новые сетчатые контейнеры уже появились в Псковском районе в деревнях Борисовичи и Щиглицы.
ИСТОЧНИК KP.RU