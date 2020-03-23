О ситуации с коронавирусом в Псковской области расскажет Марина Гаращенко в ПАИ-live
24 марта в прямом эфире председатель комитета по здравоохранению ответит на вопросы псковичей
Информацию о коронавирусе в Псковской области озвучит председатель профильного комитета.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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О сложившейся ситуации с коронавирусом в Псковской области расскажет председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 24 марта в эфире ПАИ-live.
Гость программы расскажет о профилактике новой инфекции в регионе и озвучит достигнутые результаты. Председатель профильного комитета сообщит, сколько человек находится под наблюдением врачей, у скольких подтвердился коронавирус.
Также спикер затронет тему поставок медикаментов в аптеки.
Вопросы председателю комитета можно задать заранее здесь.
Время трансляции уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU