О ситуации с коронавирусом в Псковской области расскажет Марина Гаращенко в ПАИ-live

23 Март 2020 2020-03-23T18:50:19+03:00

Информацию о коронавирусе в Псковской области озвучит председатель профильного комитета. Фото: Дарья ХВАТКОВА

24 марта в прямом эфире председатель комитета по здравоохранению ответит на вопросы псковичей

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О сложившейся ситуации с коронавирусом в Псковской области расскажет председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 24 марта в эфире ПАИ-live.

Гость программы расскажет о профилактике новой инфекции в регионе и озвучит достигнутые результаты. Председатель профильного комитета сообщит, сколько человек находится под наблюдением врачей, у скольких подтвердился коронавирус.

Также спикер затронет тему поставок медикаментов в аптеки.

Вопросы председателю комитета можно задать заранее здесь.

Время трансляции уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU