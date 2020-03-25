На завышение цен псковичи могут пожаловаться на горячую линию УФАС

25 Март 2020 2020-03-25T09:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

О неоправданном повышении цен на социально значимые продукты и товары псковичи могут рассказать на горячей линии 8 (8112) 62-65-28. Псковское УФАС просит граждан сообщать о росте цен, чтобы избежать спекуляции бизнеса в условиях карантина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вы можете позвонить на горячую линию и оставить сведения о продавце, месте продажи и цене на товары.

Также информацию о повышении цен можно направить на электронный адрес to60@fas.gov.ru либо заполнить форму на официальном сайте Псковского УФАС России в разделе «Обратная связь» - «Написать в УФАС».

По полученным данным антимонопольщики проведут проверки и будут добиваться устранения нарушений.

Кроме того, Псковское УФАС еженедельно отслеживает розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости: мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, масло, муку, крупы, картофель, яблоки и другие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU