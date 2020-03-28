2020-03-28T13:18:39+03:00
Общество

В детсадах Псковской области оставят дежурные группы, рассматривается вопрос об открытии групп для младшеклассников

Олег Томилин
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Для тех, кому не с кем оставить детей на период карантина, в детсадах будут работать дежурные группы. Фото Олега Томилина.Для тех, кому не с кем оставить детей на период карантина, в детсадах будут работать дежурные группы. Фото Олега Томилина.
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Детские сады в Псковской области во время нерабочей недели на период с 28 марта по 5 апреля оставят дежурные группы для детей тех родителей, кто в эти дни, несмотря на объявленные каникулы для профилактики распространения коронавируса COVID-19, вынужден работать для обеспечения жизнедеятельности предприятий, организаций и учреждений.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, об этом в пятницу, 27 марта, рассказал представителям муниципалитетов в ходе видеоселекторного совещания председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

При этом он заметил, что перед органами исполнительной власти стоит задача максимально разобщить детей в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Поэтому необходимо организовать работу только с теми родителями, которые трудоустроены в учреждениях и организациях, продолжающих свою работу с 28 марта по 5 апреля.

«Для сотрудников, которые будут обеспечивать работу дошкольных учреждений, будет установлена оплата труда в двойном размере, согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты», — подчеркнул Александр Седунов. По его словам, особое внимание необходимо обратить на обеспечение работы организаций, где проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Также в районах будет проведена работа по созданию групп на базе образовательных учреждений для школьников с 1 по 4 класс. Александр Седунов акцентировал внимание, что они будут организованы только в случаях крайней необходимости. «Обращаю внимание на то, что провести опрос родителей на эту тему надо оперативно, чтобы вовремя организовать работу преподавателей, персонала столовых и технических служб», — заметил председатель комитета по образованию.

Дополнительный контроль будет организован за соблюдением выплаты денежных поощрений. Также Александр Седунов поручил проработать вопросы замены работников из группы риска, то есть старше 65 лет. «Необходимо обеспечить им самоизоляцию с сохранением заработной платы, а из дополнительных источников изыскать средства для найма дополнительных сотрудников», — подчеркнул председатель профильного Комитета.

Дистанционное обучение для школьников на время нерабочей недели будет приостановлено. Александр Седунов заметил, что при этом учителям не запрещается предоставить детям на это время задания. Отдельно председатель Комитета по образованию прокомментировал непосредственную организацию дистанционного обучения за прошедшую неделю. «В рамках дистанционной формы обучения важно не перегружать детей слишком большим объемом заданий. Необходимо проанализировать и при необходимости скорректировать подходы к организации взаимодействия между учителем и учеником», — заметил Александр Седунов.

В завершение мероприятия руководитель органа исполнительной власти еще раз призвал педагогические коллективы воздержаться от общих собраний, а также наладить подробное информирование родителей о складывающейся ситуации, в том числе о переносе сроков ЕГЭ и ОГЭ, о котором объявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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