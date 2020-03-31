По поручению губернатора в Пскове прошла проверка на заводе, нарушавшем указ о нерабочей неделе

31 Март 2020 2020-03-31T22:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 марта, в Пскове по поручению губернатора Михаила Ведерникова прошла проверка соблюдения указа президента России о нерабочей неделе на заводе, занимающимся выпуском холодильного оборудования.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, в проверке приняли участие председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и руководитель региональной государственной инспекции труда Геннадий Иойлев.

Фото пресс-службы администрации Псковской области.

Поручение о проверке завода губернатор дал ввиду того, кто к нему неоднократно поступали жалобы и обращения жителей региона о том, что это производственное предприятие проигнорировало требование президентского указа.

В результате проверки компании, заметил руководитель государственной инспекции труда Псковской области Геннадий Иойлев, ее руководству было вручено предписание с требованием вывести работников из трудового процесса.

«О том, что работники направлены домой, работодатель должен отчитаться перед государственной инспекцией труда до 1 апреля включительно. Будем надеяться, что работодатель правильно воспримет меры, принимаемые государством для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранить жизнь и здоровье своих сотрудников. При выполнении всех требований трудовой инспекции инцидент можно будет считать исчерпанным», — заметил руководитель госинспекции труда.

Геннадий Иойлев добавил, что, исходя из технологии производства, небольшая часть работников завода на законных основаниях сможет продолжить трудовую деятельность. Списочный состав сотрудников, которые временно прекратят работать, и тех, кто останется на производстве, работодатель направит в трудовую инспекцию в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU