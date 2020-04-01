В Псковской области будут штрафовать родителей детей, нарушающих карантин
В Псковской области родители детей, нарушающих ограничительные меры, введенные в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть привлечены к административной ответственности.
Как сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области, несовершеннолетним без сопровождения законных представителей запрещено находиться за пределами дома или квартиры в любое время дня. В случае нарушения режима родителей могут привлечь к административной ответственности за нарушение прав детей на охрану здоровья по статье 5.35 КоАП РФ.
Напомним, в соответствии с установленными ограничениями пребывания людей в общественных местах, обусловленными необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, администрация Псковской области рекомендует оставлять детей в безопасных домашних условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU