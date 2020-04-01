В Псковской области будут штрафовать родителей детей, нарушающих карантин

1 Апр 2020 2020-04-01T13:39:28+03:00

Детей на период действия ограничительных мер нельзя отпускать на улицу без присмотра взрослых. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Псковской области родители детей, нарушающих ограничительные меры, введенные в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть привлечены к административной ответственности.

Как сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области, несовершеннолетним без сопровождения законных представителей запрещено находиться за пределами дома или квартиры в любое время дня. В случае нарушения режима родителей могут привлечь к административной ответственности за нарушение прав детей на охрану здоровья по статье 5.35 КоАП РФ.

Напомним, в соответствии с установленными ограничениями пребывания людей в общественных местах, обусловленными необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, администрация Псковской области рекомендует оставлять детей в безопасных домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU