8700 рублей сняла с чужой банковской карты жительница Великолукского района

1 Апр 2020 2020-04-01T15:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Великолукского района может лишиться свободы за снятие денег с найденной ей банковской карты.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в УМВД России по Псковской области, женщина 1995 года рождения в октябре 2019 года нашла на улице кошелек, в котором находились банковские карты и листок бумаги с пин-кодами от них. Не откладывая дело в долгий ящик, вечером того же дня женщина с помощью банкомата сняла со счета владелицы карт 8 700 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования изучили записи с камер наружного наблюдения и банкомата, опросили свидетелей, и в результате мошенница была задержана.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. После рассмотрения уголовного дела свой вердикт вынесет суд. За совершение данного преступления законодательством Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU