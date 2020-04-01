В Усвтах может появиться второй в области обсерватор для контактировавших с носителями коронавируса людьми

1 Апр 2020 2020-04-01T15:50:36+03:00

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В Усвятах может появиться второй в регионе обсерватор [временное учреждение, развертываемое в приспособленных помещениях для проведения обсервации — медицинского наблюдения за потенциально заболевшими людьми — прим. ред.] для лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19. Его вместимость в случае открытия составит 28 коек. Об этом сегодня, 1 апреля, заявила в эфире «ПАИ-live» руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Она также напомнила, что в первом обсерваторе, развернутом на базе санатория «Гороховое озеро» в Островском районе после начала пандемии, сейчас находятся 8 человек. По словам главы Псковоблздрава, все это здоровые люди, которые находятся под наблюдением медиков из-за того, что контактировали с заболевшими.

Кроме того Марина Гаращенко сообщила, что областные власти выполняют все предписания Минздрава и сейчас разворачивают на базе Псковской городской больницы 313 коек для больных коронавирусом.

Кроме того, добавила она, Псковоблздрав сейчас закупает 3 новых аппарата ИВЛ, а еще 37 аппаратов регион должен получить от правительства РФ - их сосредоточат на время пандемии на базе Псковской горбольницы.

ИСТОЧНИК KP.RU