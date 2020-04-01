Во всех муниципалитетах Псковской области появятся точки по раздаче защитных масок

1 Апр 2020 2020-04-01T17:28:46+03:00

Со 2 апреля медицинские маски можно будет получить у волонтеров во всех муниципалитетах области. Фото пресс-службы региональной администрации.

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В Пскове, Великих Луках и Печорах уже начали действовать 9 точек по раздаче средств индивидуальной защиты и информационных листовок в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Их деятельность обеспечивают добровольцы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, со 2 апреля точки по раздаче масок начнут действовать во всех муниципалитетах региона. Волонтеры расположатся в установленных местах, где находятся самые посещаемые продуктовые магазины. Продлится раздача в ежедневном режиме до 7 апреля.

Сегодня, 1 апреля, а Пскове раздача масок стартовала в 10:25 на железнодорожном вокзале. Добровольцы обеспечили средствами индивидуальной защиты пассажиров «Ласточки», прибывших из Санкт-Петербурга. Вместе с тем им были вручены информационные листовки о мерах по профилактике заболевания, вызванного COVID-19.

А с 11:00 в городе открылись точки по раздаче масок у крупных продуктовых магазинов. Волонтеры также обеспечили работу трех точек в Великих Луках и одной в Печорах. Действовать акция будет ежедневно в срок до 6 апреля.

Отметим, акция по обеспечению средствами индивидуальной защиты и информированию населения организована региональным ресурсным Центром развития добровольчества «Команда 2018».

Напомним, в Псковской области действует ряд жестких ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа, введенных по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В частности, граждан обязали соблюдать безопасную дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга в общественных местах и на транспорте, на обязательной самоизоляции необходимо находиться гражданам старше 65 лет.

Всю подробную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать в круглосуточном оперативном информационном центре: 8 (800) 444-10-41, 8 (8112) 200–003, в официальной группе регионального оперативного штаба в социальной сети «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область», одноименном телеграмм-канале и ресурсе стопкоронавирус.псков.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU