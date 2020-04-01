В Псковской области запустили дополнительные интернет-площадки с официальной информацией о ситуации с COVID-19

1 Апр 2020 2020-04-01T17:52:27+03:00

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В Псковской области региональные власти создали дополнительные интернет-площадки, где будет размещаться официальная информация о ситуации с распространением на территории региона коронавирусной инфекции нового типа. Речь идет об официальном сообществе «Оперштаб Псковской области» в мессенджере Viber и канал «Коронавирус. Оперштаб Псковской области» и сервисе «Яндекс. Чаты».

Напомним, помимо этого в Псковской области работает круглосуточный оперативный информационный центр. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с COVID-19, которая сложилась в Псковской области. Через информационный центр пожилые и маломобильные граждане также могут обратиться за поддержкой, помощью в приобретении лекарственных препаратов, продуктов. Ко всем нуждающимся направляются волонтеры.

Официальная информация также оперативно размещается на сайте стопкоронавирус.псков.рф и в официальной группе «COVID-19. Псковская область» социальной сети «В контакте», на канале «COVID-19. Псковская область» в мессенджере «Telegram».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, жителей области призывают доверять только надежным и проверенным источникам информации о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции нового типа COVID-19.

Добавим, на территории региона указом губернатора введен ряд ограничительных мер, в числе которых самоизоляция для граждан старше 65 лет, ограничение на пересечение границ муниципального района, городского округа (Великие Луки и Псков), обязательное соблюдение социальной дистанции. Кроме того, работа общественного автомобильного транспорта организована по графику выходного дня, введено ограничение на посещение объектов религиозных организаций и др.

ИСТОЧНИК KP.RU