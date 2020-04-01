2020-04-01T19:58:52+03:00
Общество

Борющимся с коронавирусом псковским медикам предоставят транспорт и места временного проживания

Олег Томилин
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Сегодня, 1 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе расширенного совещания с заместителями обсудил меры поддержки медиков, которые сражаются с пандемией.

Как написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте, на совещании «обсудили и меры поддержки медиков, которые сегодня сражаются с пандемией». «Помимо уже объявленных решений, предоставим им транспорт и место временного проживания, потому что многие боятся возвращаться домой из-за риска для родных и близких. Обеспечим все необходимые условия, чтобы врачи могли продолжить работу без дополнительных опасений», — добавил он.

Также он высказался о балансе ограничений, принимаемых в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и интересами сохранения экономики и рабочих мест: «Многие регионы ввели режим полной изоляции. Мы аккуратно подходим к ограничительным мерам, стараясь сохранить разумный баланс между запретительными мерами и сохранением региональной экономики. Вводя ограничения для предотвращения распространения коронавируса, мы должны сделать всё, чтобы сохранить бизнес региона – малый, средний, крупный».

Кроме того, на совещании обсуждался ход работ по реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове, организация празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, строительство ФОКОТ в Пскове, модернизация инфраструктуры в приграничных территориях Псковской области и строительство инфекционных больниц в Пскове и Великих Луках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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