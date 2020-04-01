Еда на вынос: какие кафе Пскова предлагают услуги по доставке во время карантина
Ввиду объявленных в Псковской области ограничительных мер в связи с распространением коронавируса многие кафе и рестораны вынуждены были закрыть свои двери. Но многие люди продолжают ходить на работу, если она отнесена к сферам жизнеобеспечения, или, напротив, сидят дома и не хотят лишний раз выбираться в магазин — и тем, и другим может пригодиться услуга по доставке еды, которую сейчас ввели некоторые организации сферы питания.
Наши коллеги из «Псковского агентства информации» изучили предложения кафе Пскова, которые не только приготовят качественно, вкусно и с душой, но и быстро доставят блюда в любую точку города.
ИСТОЧНИК KP.RU