2020-04-01T20:32:02+03:00
Экономика

Еда на вынос: какие кафе Пскова предлагают услуги по доставке во время карантина

Олег Томилин
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Сейчас сервисы по доставке еды актуальны как никогда.Сейчас сервисы по доставке еды актуальны как никогда.
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Ввиду объявленных в Псковской области ограничительных мер в связи с распространением коронавируса многие кафе и рестораны вынуждены были закрыть свои двери. Но многие люди продолжают ходить на работу, если она отнесена к сферам жизнеобеспечения, или, напротив, сидят дома и не хотят лишний раз выбираться в магазин — и тем, и другим может пригодиться услуга по доставке еды, которую сейчас ввели некоторые организации сферы питания.

Наши коллеги из «Псковского агентства информации» изучили предложения кафе Пскова, которые не только приготовят качественно, вкусно и с душой, но и быстро доставят блюда в любую точку города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Еда на вынос: какие кафе Пскова предлагают услуги по доставке во время карантина
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