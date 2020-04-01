Куда поступать выпускникам псковских школ?

1 Апр 2020 2020-04-01T20:55:54+03:00

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Несмотря на бушующую пандемию коронавируса хочется верить, что эту напасть удастся побороть в обозримом будущем. Не за горами лето — горячая пора для выпускников школ, которым необходимо определиться с выбором профессии и местом для обучения ей, будь то вуз или среднее профессиональное заведение.

Наши коллеги из «Псковского агентства информации» подготовили очередной лонгрид — о популярных среди псковских абитуриентов учебных заведения в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге и Эстонии.

В подборке представлены шесть учреждений высшего образования и три — среднего профессионального. Это Псковский государственный университет, Псковский медицинский колледж, Великолукский медицинский колледж, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Лисинский лесной колледж, Новгородский филиал Российской Академии народного хозяйства, Тартуский университет, Таллиннский технологический университет и Эстонский университет предпринимательства Майнор.

В специальных карточках рассказано обо всех преимуществах учебных заведений, а также дана подробная информация о структуре, доступной среде, качестве образования и направлениях подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU