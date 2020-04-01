7,2 тысячи метров ограждений установят на дороге Новгородка — Пушкинские Горы по «дорожному» нацпроекту

1 Апр 2020 2020-04-01T21:05:50+03:00

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на маргруте от Новгородки до Пушкинских Гор появится 7200 метров новеньких ограждений. Фото пресс-службы региональной администрации.

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ГБУ Псковской области «Псковавтодор» заключил контракт на выполнение работ по установке и замене оцинкованного металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на сумму около 20 млн рублей с АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция», которое стало победителем электронного аукциона.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, в цену работ включены стоимость материалов и расходы, связанные с выполнением работ, доставке материалов и рабочей силы, все налоги и обязательные платежи.

Ведомость работ включает демонтаж существующего барьерного ограждения, планировку обочин со срезкой растительного грунта и добавлением песчано-гравийной смеси, а также непосредственно установку барьерного ограждения.

В этом году работы будут проведены в Пушкиногорском районе на автодороге «Новгородка — Пушкинские Горы». Всего будет демонтировано 3,2 тысяч погонных метров старых ограждений и установлено 7,2 тысяч погонных метров нового оцинкованного барьерного ограждения.

Срок выполнения работ по контракту — до 31 июля 2020 года. Гарантия качества составляет 5 лет.

Установка барьерных ограждений будет проведена в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU