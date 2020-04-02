2020-04-02T11:03:27+03:00
Общество

Псковичей призывают участвовать в выборе места для проведения акции «Сад памяти»

Олег Томилин
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Фото пресс-службы органов местного самоуправления Пскова.Фото пресс-службы органов местного самоуправления Пскова.
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Муниципальные власти Пскова призывают горожан участвовать в выборе места для проведения всероссийской акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, в рамках этой инициативы планируется высадить по всей стране 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших соотечественниках в годы войны.

В Пскове на данный момент конкретные территории высадок окончательно не определены. Жители города выступили с инициативой посадить деревья на улице Кузбасской дивизии (напротив ТК «Акваполис») и по Восточному проезду (со стороны ТК «Империал»). Это предложение рассматривается рабочей группой по участию муниципалитета в акции.

При этом горожан призывают участвовать в предложении городских пространств для высадки зеленых насаждений. Предложения можно высылать на почту pressa@pskovgorod.ru с пометкой «Сад памяти» или по телефону 72-46-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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