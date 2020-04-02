2020-04-02T11:18:46+03:00
Общество

ГИБДД Пскову переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Олег Томилин
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На период борьбы с коронавирусом сотрудники ГИБДД будут стараться минимизировать приглашение водителей в управление или машины ДПС.На период борьбы с коронавирусом сотрудники ГИБДД будут стараться минимизировать приглашение водителей в управление или машины ДПС.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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ГИБДД УМВД России по городу Пскову из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции переходит на новый режим работы, направленный на минимизацию личного общения граждан и сотрудников в ходе предоставления государственных услуг, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ведомстве, выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму: заявки подаются посредством электронной почты на специальный адрес (oprokhorov2@mvd.ru) и рассматриваются с установленной периодичностью.

Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону - 29-25-81.

Направление участников дорожного движения в подразделение ГИБДД УМВД России по городу Пскову для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, будет исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ДПС и помещении ГИБДД - минимизировано.

В случае если направление участников дорожного движения в подразделение ГИБДД УМВД России по городу Пскову для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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