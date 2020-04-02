2020-04-02T11:38:12+03:00
Общество

Индекс самоизоляции псковичей вырос и является одним из лучших в стране

Олег Томилин
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Скриншот карты самоизоляции россиян в сервисе «Яндекс.Карты».Скриншот карты самоизоляции россиян в сервисе «Яндекс.Карты».
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По данным на утро 2 апреля индекс самоизоляции псковичей в сервисе «Яндекс.Карты» находился на отметке 4.5 балла при 5 максимальных: это означает, что на улицах практически никого нет. Днем ранее у Пскова было 4 балла.

Для сравнения, на утро вторника у Санкт-Петербурга 4,1 балл, у Москвы 3,7 балла, у Волгограда 3,9 баллов, у Нижнего Новгорода 4,3 балла, у Екатеринбурга 3,7 балла. В соседнем Великом Новгороде — так же, как и в Пскове, 4,5 балла. В столице Белоруссии Минске — 3,4 балла. Максимальное значение зафиксировано сегодня только в Калининграде.

Согласно данным сервиса в обычный будний день до начала пандемии коронавируса в Пскове в 8:00 индекс, отражающий количество людей на улицах, составляет 3,4 балла.

При усредненной оценке за сутки индекс Пскова по данным за 1 апреля составляет 3,6, тогда как в обычный будний день до распространения коронавируса — всего 1.1 балл (таким образом, изменение к обычному дню составляет +2,5 балла)

ИСТОЧНИК KP.RU

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