2020-04-02T11:49:27+03:00
Общество

Коронавирус в Псковской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: за сутки новых случаев заражения не выявлено

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Псковской области на утро 2 апреля 2020 года
Олег Томилин
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За минувшие сутки, 1 апреля, в Псковской области не зафиксировано новых случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным официального канала по ситуации с коронавирусом в регионе, на утро 2 апреля в области зарегистрировано 9 подтвержденных случаев заражения, 2 человека с подтвержденным диагнозом умерли. С подозрением на коронавирус в медучреждениях находятся 5 человек, а всего госпитализированы в связи с профилактикой пандемии 29 граждан.

При этом на данный момент в области проведено 1584 исследования на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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