На выездах из Пскова организована работа 5 постов полиции

2 Апр 2020 2020-04-02T14:44:46+03:00

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В связи с введенным указом губернатора Михаила Ведерникова временным ограничением на необоснованное перемещение между городами и районами, полиция организовала работу 5 постов на выездах из областного центра.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, посты установлены в районах Любятово, возле моста через реку Черёху, на улице Маргелова, 47, по дороге на Гдов у заправочной станции и на Рижском проспекте при повороте на Родину.

Напомним, эти меры приняты в связи с исполнением указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции», а также в соответствии с внесенными в него изменениями, где четко прописано, в каких случаях возможно в нынешних условиях пересечение границ муниципальных округов. В их числе: следование к месту работы, обращение за медпомощью, передвижение к месту жительства членов семьи и осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом президента РФ от 25 марта 2020 года. При этом все жители области должны подтверждать документами необходимость и обоснованность выезда за пределы района и городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU