2020-04-02T14:50:52+03:00
Происшествия

В Печорском районе погиб водитель перевернувшейся машины

Олег Томилин
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Фото ОГИБДД МО МВД России «Печорский»Фото ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
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В среду, 1 апреля, около 13:50 в Печорском районе на 12 км дороги Неелово — Кудина Гора — Печоры произошло смертельное ДТП.

Как сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Печорский», водитель автомобиля ВАЗ-2123, мужчина 1953 года рождения, не справился с управлением, его машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП мужчина погиб. На теле мужчины не обнаружено телесных повреждений.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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