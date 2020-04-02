2020-04-02T15:50:49+03:00
Происшествия

Благодаря карантинному посту в Печорах задержали автоугонщика

Олег Томилин
Поделиться:
Фото газеты "Печорская правда"Фото газеты "Печорская правда"
Изменить размер текста:

В ночь с 1 на 2 апреля в Печорах на улице Индустриальной был угнан автомобиль марки ВАЗ, однако угонщика вскоре задержали на карантинном посту на выезде из города в сторону Острова сотрудники ГИБДД. Как сообщает газета «Печорская правда», он был задержан еще до обращения в полицию пострадавших.

Напомним, карантинные посты выставлены сотрудниками правоохранительных органов для исполнения указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по ограничению перемещений граждан между муниципалитетами.

По сведениям издания, перед угоном автомобиля ВАЗ злоумышленник разбил стёкла в трёх автомобилях, припаркованных около многоквартирных домов. Есть подозрение, что мужчина был нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковский губернатор попросил прощения у медиков за условия их труда
Благодаря карантинному посту в Печорах задержали автоугонщика
В Печорском районе погиб водитель перевернувшейся машины
На выездах из Пскова организована работа 5 постов полиции
Коронавирус в Псковской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: за сутки новых случаев заражения не выявлено
Индекс самоизоляции псковичей вырос и является одним из лучших в стране
ГИБДД Пскову переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Псковичей призывают участвовать в выборе места для проведения акции «Сад памяти»
7,2 тысячи метров ограждений установят на дороге Новгородка — Пушкинские Горы по «дорожному» нацпроекту
Куда поступать выпускникам псковских школ?
Еда на вынос: какие кафе Пскова предлагают услуги по доставке во время карантина
Борющимся с коронавирусом псковским медикам предоставят транспорт и места временного проживания
В Псковской области запустили дополнительные интернет-площадки с официальной информацией о ситуации с COVID-19
Во всех муниципалитетах Псковской области появятся точки по раздаче защитных масок
В Усвтах может появиться второй в области обсерватор для контактировавших с носителями коронавируса людьми
8700 рублей сняла с чужой банковской карты жительница Великолукского района
В Псковской области будут штрафовать родителей детей, нарушающих карантин
В Псковской области участились случаи мошенничества под предлогом розыгрыша денег от крупного банка
Печерянина будут судить за кражи из частного дома и гаража