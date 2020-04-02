Благодаря карантинному посту в Печорах задержали автоугонщика

2 Апр 2020 2020-04-02T15:50:49+03:00

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В ночь с 1 на 2 апреля в Печорах на улице Индустриальной был угнан автомобиль марки ВАЗ, однако угонщика вскоре задержали на карантинном посту на выезде из города в сторону Острова сотрудники ГИБДД. Как сообщает газета «Печорская правда», он был задержан еще до обращения в полицию пострадавших.

Напомним, карантинные посты выставлены сотрудниками правоохранительных органов для исполнения указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по ограничению перемещений граждан между муниципалитетами.

По сведениям издания, перед угоном автомобиля ВАЗ злоумышленник разбил стёкла в трёх автомобилях, припаркованных около многоквартирных домов. Есть подозрение, что мужчина был нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU