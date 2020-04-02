2020-04-02T16:28:27+03:00
Общество

Псковский губернатор попросил прощения у медиков за условия их труда

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 2 апреля, в прямом эфире ПАИ-live на сайте «Псковского агентства информации» попросил у самоотверженно борющихся сейчас с коронавирусом псковских медиков прощения за недостаточно достойные условия их труда

«Всем врачам хочу сказать искренние слова благодарности и попросить прощения за то, что у нас не получается создать настолько достойные условия, насколько врачи того заслуживают. Но мы делаем все возможное, мы перераспределяем средства из других источников, берем грантовые средства для создания максимально комфортных и защищенных условий», - сказал губернатор.

Также он сообщил, что в регионе прорабатывают варианты медицинской страховки для тех, кто работает с пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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