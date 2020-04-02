Постояльцы санатория «Хилово» могли заразиться коронавирусом от контактировавшей с больной женщиной

2 Апр 2020 2020-04-02T16:54:09+03:00

В санатории пренебрегли требованиями ограничений и поставили под угрозу здоровье и жизнь постояльцев Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Постояльцы принадлежащего Псковоблсовпрофу санатория «Хилово» в Порховском районе попали в группу риска заражения коронавирусом COVID-19, так с 21 по 28 марта там отдыхала женщина, ранее контактировавшая со своей соседкой, у которой впоследствии обнаружили инфекцию. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на дочь отдыхавшей в санатории женщины.

По словам дочери, к ее матери 19 марта — за 2 дня до заселения в «Хилово» — заходила соседка, незадолго до этого вернувшаяся из туристической поездки. «Первый тест на коронавирус соседки дал отрицательный результат, поэтому самоизоляцию она не соблюдала», - отметила девушка.

Затем 21 марта мама девушки отправилась в санаторий, а 28 числа приняла решение вернутся домой — и в этот же день та самая соседка была госпитализирована с признаками коронавирусной инфекции.

«Весь подъезд посадили на карантин», - отметила девушка и добавила, что на следующий день у всех жителей подъезда взяли тесты, результатов которого они пока еще только ожидают.

«Но, к сожалению, тест, который сдала наша соседка, сегодня подтвердился. У нее положительный результат на коронавирусную инфекцию. Мы очень надеемся, что у всех жителей нашего подъезда будет отрицательный тест», - рассказала девушка.

При этом она сообщила, что у её мамы, которая отдыхала в санатории «Хилово» нет признаков ни гриппа, ни ОРВИ. «Она чувствует себя прекрасно, но у нашей соседки признаки проявились на 10 сутки после прилета», - заметила девушка.

Отметим, 31 марта в «Хилово» состоялся рейд по проверке соблюдения ограничительных мер, введенных указом губернатора Псковской области: выяснилось, что что санаторий продолжает принимать гостей несмотря на запрет — 29 марта в базу отдыха заехали 19 человек, 30 марта – ещё 30. При этом 29 марта на страницах руководителя Псковоблсовпрофа Ульяны Михайловой в социальных сетях появилась информация о том, что «Хилово» приостанавливает свою работу по 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU