2020-04-05T10:48:57+03:00
Экономика

Ведерников призвал в нынешних условиях особое внимание уделять «предпринимательским» нацпроектам

Олег Томилин
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Фото пресс-службы администрации Псковской области.Фото пресс-службы администрации Псковской области.
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В администрации Псковской области в субботу, 4 апреля, губернатор Михаил Ведерников провел совещание по вопросам реализации нацпроектов в условиях ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, в совещании приняли участие вице-губернатор, куратор проектной деятельности Нинель Салагаева и руководителем управления проектной деятельности Ольга Татаринова.

«У нас плановое совещание по реализации нацпроектов запланировано на следующую неделю. Сейчас я хочу в рабочем порядке получить информацию о состоянии дел на сегодняшний день. Достижение целей в рамках региональных и национальных проектов никто не отменял. Важно, чтобы сейчас не было сбоев по кассовому исполнению и по работе», — сказал глава региона.

По словам Михаила Ведерников, поскольку ограничительные меры влияют на реализацию нацпроектов, необходимо проработать изменения в Указ по противодействию распространению коронавирусной инфекции, чтобы работа не останавливалась. К примеру, на данный момент предусмотрено функционирование на территории региона подрядных организаций для продолжения строительства важных инфраструктурных объектов.

Ольга Татаринова во время своего доклада отметила, что введение ограничительных мер отражается на целевых показателях региональных проектов, ориентированных на очные посещения массовых мероприятий или спортивных площадок, переобучение и иную деятельность по направлениям «Демография», «Образование», «Культура», «Цифровая экономика».

Губернатор обратил особое внимание на направления «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», так как улучшение инвестиционного климата и поддержка региональной экономики, предпринимателей особо актуальны в сложившейся ситуации с распространением COVID-19.

Также на совещании было объявлено, что с федеральными специалистами прорабатываются вопросы по внесению изменений в методики расчета показателей с учетом новых реалий и переходом на различные дистанционные формы взаимодействия. В самых затруднительных ситуациях рассматривается возможность достижения показателей 2020 года в период с 2021 по 2024 год.

Также участники заседания обсудили заполнение отчетности в системе электронного бюджета, текущую контрактацию объектов, обеспечение строительных площадок рабочей силой, кассовое исполнение.

«Если мы видим проблемные моменты, то их надо детализировать, внимательно, предметно с ними разбираться. Я вижу у некоторых коллег некую расслабленность, но нам нужно быть намного собраннее, чем в прошлом году. Требования в этом году будут жестче. Но при этом необходимо учитывать новые вводные, которые диктует ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа», — сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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