6 апреля в Псковской области днем потеплеет до +16 градусов

5 Апр 2020 2020-04-05T12:00:41+03:00

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В понедельник, 6 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер в понедельник будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура по области: ночью -3…+2, днем +11…+16 гр. С.

Атмосферное давление — низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

При этом на территории области зарегистрирован 1 класс пожарной опасности по федеральной шкале.

ИСТОЧНИК KP.RU