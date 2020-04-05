6 апреля в Псковской области днем потеплеет до +16 градусов
В понедельник, 6 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ветер в понедельник будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура по области: ночью -3…+2, днем +11…+16 гр. С.
Атмосферное давление — низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
При этом на территории области зарегистрирован 1 класс пожарной опасности по федеральной шкале.
ИСТОЧНИК KP.RU