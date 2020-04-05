За сутки в Псковской области не увеличилось число пациентов с коронавирусом или подозрением на него

5 Апр 2020 2020-04-05T13:39:40+03:00

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За минувшие сутки, 4 апреля, в Псковской области не было зарегистрировано ни одного нового случая выявления пациента с коронавирусной инфекцией или с подозрением на ее наличие. При этом не выросло и количество госпитализированных с симптомами COVID-19.

Как сообщается в официальном региональном канале по ситуации с распространением коронавируса, по данным на утро 5 апреля в Псковской области зарегистрировано 9 пациентов с подтвержденным коронавирусом и столько же — с подозрением на наличие инфекции. 21 человек госпитализированы с симптомами, которые характерны для COVID-19. C момента начала пандемии в Псковской области умерли 2 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выздоровели 3.

По сравнению с данными на утро субботы, изменилось лишь количество проведенных тестов на коронавирус — с 1940 до 2185.

ИСТОЧНИК KP.RU