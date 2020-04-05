До 29 апреля не будут курсировать «Ласточки» на маршруте «Санкт-Петербург» — «Псков»
«Постой, паровоз, не стучите, колёса»: в апреле из Пскова в Санкт-Петербург на «Ласточке» уехать не удастся…Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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С 7 по 29 апреля не будут курсировать поезда «Ласточка» №813, 814, 815, 816 на маршруте «Санкт-Петербург – Псков». Как сообщает официальный канал по ситуации с распространением коронавируса в Псковской области, отмена курсирования поездов связана со снижением пассажиропотока из-за пандемии COVID-19.
Средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, будут возвращены пассажирам в полном объеме, заявили в РЖД.
Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
ИСТОЧНИК KP.RU