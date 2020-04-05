2020-04-05T14:21:59+03:00
Общество

До 29 апреля не будут курсировать «Ласточки» на маршруте «Санкт-Петербург» — «Псков»

Олег Томилин
Поделиться:
«Постой, паровоз, не стучите, колёса»: в апреле из Пскова в Санкт-Петербург на «Ласточке» уехать не удастся…«Постой, паровоз, не стучите, колёса»: в апреле из Пскова в Санкт-Петербург на «Ласточке» уехать не удастся…Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

С 7 по 29 апреля не будут курсировать поезда «Ласточка» №813, 814, 815, 816 на маршруте «Санкт-ПетербургПсков». Как сообщает официальный канал по ситуации с распространением коронавируса в Псковской области, отмена курсирования поездов связана со снижением пассажиропотока из-за пандемии COVID-19.

Средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, будут возвращены пассажирам в полном объеме, заявили в РЖД.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области прошел очередной этап операции «Пангея»
В Невеле полицейские быстро вычислили грабителя, похитившего коробку вина
До 29 апреля не будут курсировать «Ласточки» на маршруте «Санкт-Петербург» — «Псков»
За сутки в Псковской области не увеличилось число пациентов с коронавирусом или подозрением на него
6 апреля в Псковской области днем потеплеет до +16 градусов
Ведерников призвал в нынешних условиях особое внимание уделять «предпринимательским» нацпроектам
Более 600 тысяч рублей за 2 дня лишились псковичи из-за телефонных мошенников
В Псковской области не стали запрещать весеннюю охоту из-за коронавируса, но есть ограничения
5 апреля в Псковской области ночью местами возможен снег, днем до +9 градусов
Коронавирус в Псковской области, последние новости на 4 апреля: еще один человек предположительно инфицирован
ФОТОФАКТ: Ураганный ветер снёс павильон на автобусной остановку в Острове-2
Третий пациент с коронавирусом выздоровел в Псковской области
Ведерников принял участие в федеральном совещании по противодействию распространению коронавируса
Кормовые добавки и удобрения хочет производить в ОЭЗ «Моглино» компания Fermalux Technology
В Псковской области временно приостановлен прием граждан участковыми
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Псковской области направлены единовременные выплаты
Для борьбы с коронавирусом в Псковской области хотят привлечь медиков-дачников
Ведерников призвал муниципалитеты оказать помощь управляющим организациям в закупке дезсредств для обработки подъездов
В Псковской области приоритет в оказании помощи будет оказываться тем, кто работает официально с «белыми» зарплатами
Ведерников призвал переориентировать подходящие предприятия региона под выпуск медицинских масок
Пациентов 3-й поликлиники Пскова призывают позвонить главврачу из-за выявленного у сотрудника коронавируса
Псковские полицейские получили благодарность от жителя Латвии
Губернатор поручил напрямую перечислить деньги многодетным матерям для поддержки на период карантина
Первый человек с коронавирусом выздоровел в Псковской области
На директора псковского Центра лечебной педагогики завели уголовное дело
Полёты из аэропорта Пскова временно прекращаются из-за коронавируса
Две великолукские пенсионерки 1 апреля стали жертвами телефонных мошенников