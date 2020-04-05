До 29 апреля не будут курсировать «Ласточки» на маршруте «Санкт-Петербург» — «Псков»

5 Апр 2020 2020-04-05T14:21:59+03:00

«Постой, паровоз, не стучите, колёса»: в апреле из Пскова в Санкт-Петербург на «Ласточке» уехать не удастся… Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

С 7 по 29 апреля не будут курсировать поезда «Ласточка» №813, 814, 815, 816 на маршруте «Санкт-Петербург – Псков». Как сообщает официальный канал по ситуации с распространением коронавируса в Псковской области, отмена курсирования поездов связана со снижением пассажиропотока из-за пандемии COVID-19.

Средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, будут возвращены пассажирам в полном объеме, заявили в РЖД.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU