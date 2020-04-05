В Невеле полицейские быстро вычислили грабителя, похитившего коробку вина

5 Апр 2020 2020-04-05T14:42:44+03:00

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Вечером в субботу, 4 апреля, невельские полицейские по горячим следам задержали 46-летнего местного жителя, которого подозревают в похищении спиртного.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, вчера вечером в межрайонный отдел полиции «Невельских» обратилась продавщица одно из продуктовых магазинов райцентра, из торгового зала которого неизвестный похитил коробку вина и скрылся.

Вскоре злоумышленника вычислили и задержали.

В настоящее время в отношении этого неработающего невельчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж» УК РФ. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU