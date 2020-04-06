2020-04-06T09:01:11+03:00
Общество

В Псковской области за воскресенье прибавился лишь один предположительно инфицированный COVID-19 пациент

Олег Томилин
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За воскресенье, 5 апреля, в Псковской области медики выявили лишь еще одного предположительно инфицированного коронавирусной инфекцией пациента. Об этом вечером в воскресенье написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Он связал это с эффективностью принятых в регионе карантинных мер, в том числе эффективной работе полицейских постов, которые фильтруют траффик между муниципалитетами.

«Пока бо льшая часть жителей Псковской области остаётся дома в силу объявленного карантина, УМВД России по Псковской области продолжает круглосуточную работу по обеспечению всех профилактических мероприятий. Сотрудники УМВД, строго следят за соблюдением ограничения передвижения между муниципалитетами. Наша полиция оперативно организовала работу 46 постов, которые контролируют не только внутреннее сообщение, но и внимательно смотрят за состоянием всего транзитного потока, — написал глава региона. — Их усилиями проверены уже более 7 тысяч человек. Это сложная, напряженная, но очень важная работа, которая серьёзно препятствует распространению коронавируса. В том числе, благодаря этим мерам, статистика заболевших практически стоит на месте: по состоянию на воскресенье у нас добавился только один предположительно инфицированный пациент».

В заключение губернатор поблагодарил руководителя областного УМВД Алексея Овсянникова «и каждого, кто сейчас стоит на посту».

ИСТОЧНИК KP.RU

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