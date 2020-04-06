2020-04-06T10:02:46+03:00
Происшествия

Пьяных водителей-рецидивистов задержали сотрудники ГИБДД в двух районах Псковской области

Олег Томилин
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Два пьяных водителя, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, попались дорожным полицейским на минувших выходных в Новоржевском и Пыталовском районах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионально УМВД, днем 4 апреля в Пыталовском районе на дороге Бороусы – Демидово полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen Passat. За рулем иномарки оказался нетрезвый 33-летний житель Пыталовского района.

А в Новоржеве 5 апреля около 19 часов по улице Пушкина на автомобиле Kia следовал житель Новоржевского района, 1978 года рождения. Как выяснили стражи порядка, он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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