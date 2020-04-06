2020-04-06T10:08:49+03:00
Происшествия

Вечером в воскресенье в Порхове и Великих Луках велосипедисты стали жертвами ДТП

Олег Томилин
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Вечером в воскресенье, 5 апреля, в Псковской области произошло 2 ДТП, в которых пострадали велосипедисты.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в 18:50 поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с велосипедистом в Великих Луках на проспекте Ленина.

Затем в 21:32 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста в Порхове на 149 км трассы Р-56 Новгород-Псков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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